Zarif: Die neue Weltordnung nach dem Coronavirus wird nicht ganz westlich sein

Er bestand darauf, dass die neue Weltordnung, die nach der tödlichen Coronavirus-Pandemie entstehen wird, nicht ganz westlich sein wird.



„Im Laufe der Geschichte ist die alte Ordnung zusammengebrochen und nach dem zahlreichen und weit verbreiteten Blutvergießen durch eine neue ersetzt worden. Meiner Meinung nach haben westliche Ansätze uns kein wirkliches Verständnis der Weltereignisse vermittelt, sodass die moderne internationale Ordnung nicht mehr ganz westlich sein wird“, fügte Minister Mohammad Javad Zarif während eines Live-Gesprächs auf Instagram mit mehreren internationalen Gesprächspartnern hinzu.

Er bedauerte auch, dass der amerikanische Abenteurer kein anderes Ergebnis hatte als den Verlust vieler Amerikaner und die Verschwendung von acht Milliarden Dollar sowie die Verbreitung von Extremismus und Terrorismus in der Region.



Der Chef der persischen Diplomatie wies darauf hin, dass die Vereinigten Staaten zu Unrecht der Meinung seien, dass militärische Macht zu einer dauerhaften Weltordnung führen kann, und kritisierte, dass Washingtons militärische Einmischung zur Norm in seiner Außenpolitik geworden sei, was ein großer Fehler sei.

