Der älteste iranische Universitätsstudent inspiriert die Jugend des Landes

Er wurde in der nordwestiranischen Stadt Tabriz geboren und absolvierte sein Studium der Persischen Literatur mit Abschluss „Bachelor“ an der Universität Ferdowsi in Mashhahd und studiert momentan im dritten Semester den Masterstudiengang.



Mostafa Karimi, der 40 Jahre lang aus der iranischen Eisenbahngesellschaft ausgeschieden war, rät jungen Menschen, niemals aufzugeben, um Fortschritte zu machen und sich zu verbessern.

„‚Ich kann nicht, ich weiß nicht oder es ist nicht möglich‘ sind Worte, die niemandem aus dem Mund kommen sollten, da der Mensch und insbesondere junge Menschen in der Lage sind, alles zu erreichen, was sie sich vorgenommen haben“, betont er.



Derzeit studieren rund 3,7 Millionen Studenten an iranischen Universitäten, von denen mehr als die Hälfte Frauen sind.

