Die Vizepräsidentin des internationalen Kanuverbands lobte den Iran

Teheran (IRNA) – Die Vizepräsidentin des internationalen Kanuverbands (ICF) Cecilia Farias lobte in einem Brief per E-Mail die Online-Schulungen des Segelverbandes im Iran.

Sie bezeichnete in ihrem Brief den Erfolg der iranischen Föderation bei der Durchführung von Online-Schulungen in der derzeit schwierigen Situation als großen Erfolg. „Herzlichen Glückwunsch zu dieser großartigen Initiative, die unter diesen schwierigen Umständen sehr wichtig ist. Die Sportgemeinschaft erhält diese Informationen durch Online-Kurse, die den Wissensstand aller unserer Mitglieder erhöhen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Diese Bemühungen sind von unschätzbarem Wert. Ich freue mich auf Informationen über den Fortschritt dieser Programme", fügte sie hinzu.