Präsident der Squash-Föderation dankt dem iranischen Sportminister

Er gratulierte sich zur Einweihung des Squash-Komplexes in der Stadt Birjand.

Jacques Fontaine erklärte in seinem Brief an dem Sportminister des Iran: „In diesen seltsamen Tagen war es unvorhersehbar, diese positiven Nachrichten zu erhalten, und es zeigt die gute Entwicklung des Squash in der Welt. Squash wächst und entwickelt sich im Iran ständig weiter. Dies ist ein Beweis für Ihre richtige Strategie und Planung.“

Er sagte weiter, der Weltverband unterstütze die Aktivitäten Irans voll und ganz und freut sich auf Ihren Besuch beim nächsten Weltgipfel in Monaco.

Folgen Sie uns auf Twitter: @irna_German