Andrew Parsons lobt die Aktion des Nationalen Paralympischen Komitees Irans

Als Antwort auf einen Brief des Leiters des iranischen Nationalen Paralympischen Komitees, Mahmoud Khosravi Vafa, lobte Andrew Parsons die Bemühungen des Iranischen Nationalen Paralympischen Komitees und bezeichnete die Schaffung der Athletenkommission als einen außergewöhnlichen Schritt.

Kürzlich sandte Khosravi Vafa, Leiter des Nationalen Paralympischen Komitees, einen Brief an Parsons, in dem er die iranische Paralympische Charta und die Regeln der Athletenkommission erläuterte.

