Das Medikament gegen das Coronavirus “Actemra“ im Iran hergestellt

Heydar Mohammadi sagte am Montag in einem Gespräch mit IRNA: „Zusätzlich zu Remdesivir wurde Actemra von der US-Food and Drug Administration zugelassen, um bei der Genesung von Coronavirus-Patienten zu helfen.“

„Dieses Medikament ist noch nicht in den iranischen Pharmamarkt eingetreten, und nur eine begrenzte Menge dieses Medikaments wurde zuvor von China in den Iran geschickt, das immer noch in Krankenhäusern verwendet wird“, sagte er.

Er stellte fest: „Es ist wahrscheinlich, dass klinische Studien nächste Woche von der Food and Drug Administration genehmigt und höchstwahrscheinlich innerhalb der nächsten zwei Wochen an Krankenhäuser des Landes verteilt werden.“

