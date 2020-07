Irans Verteidigungsministerium enthüllt mobilen Flughafen-Luftkontrollturm

In einer Zeremonie in Teheran am Montag enthüllte Verteidigungsminister Brigadegeneral Amir Hatami den Luftkontrollturm, der von einem vom iranischen Verteidigungsministerium geführten Elektronikunternehmen, entwickelt und hergestellt wurde.



Laut General Hatami ist die neue Leistung mit im Inland gebauten Werkzeugen ausgestattet, darunter Luftsteuerungsfunk, Telefon- und Funkaufzeichnungssysteme, Funkvermittlungssysteme und Netzwerksynchronisationssysteme.



Ihm zufolge wird der mobile Luftkontrollturm dem Land helfen, schneller auf verschiedene Notfälle, einschließlich Naturkatastrophen wie Erdbeben und Überschwemmungen, im ganzen Land zu reagieren.



Alle Geräte entsprechen den neuesten Entwicklungen und Standards der Welt, fügte er hinzu.



Der Minister stellte fest, dass jeder Kontrollturm dazu beitragen wird, mindestens 2 Millionen Euro einzusparen.

