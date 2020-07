Das Shanghai International Film Festival beginnt mit der Teilnahme des Iran

Dieses Festival, das 9 Tage dauert, findet aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus online statt.

An diesem Filmfestival werden zwei iranische Filme „6.5 per Meter“ von Saeid Roustaei und „Old Men Do Not Die“ von Reza Jamali teilnehmen.

„6.5 per Meter“ erzählt einen Streit zwischen Drogenhändlern und der iranischen Polizei.

Zuvor war das iranische Werk auch bei den 76. Filmfestspielen von Venedig und den 43. Internationalen Filmfestspielen in Brasilien zu sehen.

Der iranische Film „Old Men Do Not Die“ wurde bereits auf mehreren internationalen Veranstaltungen gezeigt, darunter auf dem Tokyo Film Festival und dem Australian Iranian Film Festival, und wurde beim Tokyo Film Festival mit dem Spirit of Asia Award ausgezeichnet.

Der Film „I am here“ ist der einzige Vertreter des Iran im Hauptteil des Festivals, der zusammen mit Filmen aus Japan, Italien, Griechenland, Portugal, Argentinien und China gezeigt wird.

Das 1993 gegründete Shanghai Film Festival ist Chinas renommiertestes internationales Filmfestival.