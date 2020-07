Iranische und amerikanische Musiker erschaffen eine gemeinsame Symphonie inmitten des Coronavirus

In einem Gespräch mit IRNA erklärte Vahid Abideh, dass das Ziel der Vorbereitung dieses gemeinsamen Kunstwerks darin bestehe, in diesen schwierigen historischen Momenten, die durch das Coronavirus verursacht werden, Solidarität zwischen den iranischen und amerikanischen Völkern zu zeigen.



Er bemerkte auch, dass nach der Ausbreitung der Pandemie in der ganzen Welt viele Länder große menschliche und soziale Verluste erlitten haben und es daher mehr denn je notwendig sei, auf Einheit und Solidarität zwischen den Völkern zu achten.

