Die Internationale Föderation lobt die Entwicklung von Squash im Iran

In seiner Botschaft beschrieb Fontaine die Leistung der Iran Squash Federation trotz der aktuellen Situation als lobenswert und unglaublich.



„An diesen seltsamen Tagen war es unvorhergesehen, positive Nachrichten aus dem Iran zu erhalten. Dies zeigt jedoch das anhaltende Wachstum und die Entwicklung des Squash im Iran und bestätigt die rechtzeitige Strategie und Planung der Föderation. Die Beobachtung seines hohen Potenzials in diesem Teil der Welt stimuliert uns in der Weltföderation“, fügte er in seinem an den Präsidenten der iranischen Squash-Föderation, Masud Soleimani, gerichteten Brief hinzu.



Er gratulierte sich zur Einweihung des Standard-Squash-Komplexes in Birjand unter dem Namen „Persischer Golf“ und fügte hinzu: „Der Weltverband unterstützt die Aktivitäten des Iran voll und ganz und freut sich auf Ihren Besuch beim nächsten Weltgipfel in Monaco“.

