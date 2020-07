AFC veröffentlichte in seiner jüngsten Klassifizierung die Namen der acht großen Fußballer, die nach ihrer Rückkehr in ihre Länder in den jeweiligen nationalen Ligen triumphierten.



Neben Ali Daei aus dem Iran, Reza Antar (aus dem Libanon), Yunes Mahmud (Irak), Tim Cahill (Australien), Igor Shkvyrin (Usbekistan), Zheng Zhi (China), Shunsuke Nakamura (Japan) und Sun Jihai (China) sind in die AFC-Liste aufgeführt.

9407

Folgen Sie uns auf Twitter: @irna_German