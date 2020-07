„Mirabelle ist eines der Exportprodukte des Landes im Agrarsektor und 40.000 Tonnen dieses Produkts werden jährlich in die Länder am persischen Golf und in die Nachbarländer exportiert“, sagte Mohammad Soleimani am Samstag.

Iraj Almasi, der Leiter des landwirtschaftlichen Dschihad von Savojbolagh, sagte ebenfalls: „80% von Mirabelle der Provinz Alborz werden in Savojbolagh-Obstgärten geerntet.“

Er erklärte, dass es in der Stadt Savojbolagh 1400 Hektar Anbaufläche für Pflaumen gebe.