2.1 Milliarden Dollar ausländische Investition in iranische Industrieparks

Im gleichen Zeitraum investierten 231 ausländische Investoren in die iranischen Industrieparks und -gebiete, auf deren Grundlage 19.862 Beschäftigungsmöglichkeiten durch ausländische Direktinvestitionen in diesen Gebieten geschaffen wurden.



Laut Statistiken sind 1.100 Industrie- und Produktionseinheiten in Industrieparks und -gebieten des Landes mit einem jährlichen Exportwert von insgesamt 12,640 Mrd. USD beschäftigt.



Es wurden in den Industrieparks des Landes 62 Export Management Company (EMC) mit einem Exportwert von 236 Mio. USD identifiziert, in denen 72 Exportkonsortien mit Exporten im Wert von 352 Mio. USD pro Jahr gegründet wurden.



Eine andere Statistik zeigt, dass 23 Memoranda of Understanding zwischen kleinen und mittleren Unternehmen und verschiedenen Ländern unterzeichnet wurden, um die internationale Zusammenarbeit zu entwickeln und zu verbessern.

