Belästigung des Passagierflugzeuges: Iran beschwert sich bei ICAO

„Die Belästigung des iranischen Passagierflugzeugs durch US-Kampfflugzeuge (über Syrien) stellt einen eindeutigen Verstoß gegen das Völkerrecht sowie gegen Luftfahrtstandards und -vorschriften dar“, erklärte die iranische Zivilluftfahrt-Organisation am Freitag.



Iran forderte die ICAO auf, sich so schnell wie möglich mit dem Thema zu befassen.



Zwei US-Kampfflugzeuge näherten sich am Donnerstag einem Passagierflugzeug von Mahan Air im syrischen Luftraum, wodurch der Pilot gezwungen wurde, in einen scharfen Sinkflug zu gehen, um eine Kollision zu vermeiden.

