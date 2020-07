Die Zusammenarbeit zwischen dem Iran und China ist eine normale Frage

„Der Iran und China sind auch natürliche Verbündete, deren gegenseitige Zusammenarbeit im Interesse beider liegt“, sagte Majid Takht-e Ravanchi heute in einem Gespräch mit dem Nachrichtensender Russia Today.

Er bezeichnete den Rückzug der USA aus dem iranischen Atomabkommen als Ursache für die aktuelle Situation und sagte, die Amerikaner selbst hätten den Verhandlungstisch verlassen, indem sie sich aus dem Atomabkommen mit dem Iran zurückgezogen hätten.

Er wies auch Washingtons Behauptung zurück, dass es Drogen und Lebensmittel von der gegen den Iran verhängten Sanktionsliste ausnimmt, und wies darauf hin, dass der Import von Lebensmitteln und Medikamenten weiterhin US-Sanktionen unterliege.

Takht-e Ravanchi bestritt auch die Anschuldigungen, dass der Iran an einem Angriff auf Tanker im Persischen Golf beteiligt war, und sagte, die Anschuldigungen seien unbegründet und es seien keine Beweise vorgelegt worden.

Er bemerkte, dass die Ermordung vom Generalmajor Ghasem Soleimani das größte amerikanische Geschenk für Terroristen in der Region sei.

Er verwies auch auf die vorgeschlagene Hormuz-Friedensinitiative von Präsident Rohani in New York zur Stärkung der Beziehungen zu den Nachbarländern am Persischen Golf.

Er sagte, der Iran sei bestrebt, gute Beziehungen zu seinen Nachbarn, einschließlich der südlichen Nachbarländer, aufzubauen, während die Vereinigten Staaten versuchten, die Herstellung solcher Beziehungen zu verhindern.

