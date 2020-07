Die Agrarexporte des Iran sind um 30% gestiegen

Mehrdad Jamal Eronaghi erklärte am Mittwoch, der Export von landwirtschaftlichen Erzeugnissen betrug in den ersten vier Monaten dieses persischen Jahres mehr als 2.706.000 Tonnen in einem Wert von 1.690.000.000 Dollar.

“Im vergangegenen persischen Jahr wurden 2.074.000 Tonnen landwirtschaftliche Erzeugnisse in einem Wert von 1.582.000.000 Dollar exportiert. Diese Exporte sind um mehr als 30.4 Prozent gestiegen“, betonte er.

Er sagte weiter, die Produkten wie Pistazien, Tomaten, Wassermelonen, Äpfel, Tomatenmark, Pistazienkerne, Schokolade, Kekse, Kartoffeln und Käse gehören zu den wichtigsten exportierten landwirtschaftlichen Produkte.

Ihm zufolge wurden diese Produkte in den Irak, nach China, Afghanistan, Russland und in die Vereinigten Arabischen Emirate exportiert.

