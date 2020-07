Investition von 13,5 Milliarden US-Dollar in Petrochemie-Projekte in Makran

Alireza Moniri erklärte am Mittwoch in einem Gespräch mit IRNA, mit den unternommenen Anstrengungen und trotz der grausamen US-Sanktionen gegen den Iran werden wir nächstes persische Jahr die Primärproduktion in Makran Petrochemical Town sehen.

„Mit der ganzen Kraft und maximalen Nutzung der lokalen Kapazitäten und des technischen Wissens des Landes bis zum nächsten Jahr werden wir die Produktion von Produkten im Petrochemischen Komplex Badr-e-Sharq sehen, der eine der ersten Einheiten der Petrochemischen Stadt Makran mit einer jährlichen Produktionskapazität von einer Million und 650.000 Tonnen Methanol ist“, fügte er hinzu.

Der wunderschöne Hafen von Chabahar liegt im Herzen von Makran, Belutschistan, 645 km südlich von Zahedan, der Hauptstadt von der Provinz Sistan und Belutschistan.

