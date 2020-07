Das bilaterale Abkommen zwischen Iran und Russland verlängert sich automatisch um fünf weitere Jahre

Auf einer Presse Konferenz mit seinem russischen Amtskollegen in Moskau sagte Mohammad Javad Zarif am Dienstag, dass in den geführten Verhandlungen versucht worden sei, ein neues langfristiges Abkommen zu unterzeichnen und es zur Genehmigung den Parlamenten beider Länder vorzulegen.



Er zeigte sich zufrieden mit den steigenden Beziehungen zwischen Teheran und Moskau.



Sergei Lawrow begrüßte auch die wachsenden Beziehungen zwischen den beiden Ländern und sagte, diese Beziehungen zunehmend fortgesetzt werden.



Er fügte hinzu, dass es gute Beziehungen zwischen den beiden Ländern gibt, und drückte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Sitzung des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen dem Iran und Russland im Herbst stattfinden würde.

