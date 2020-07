Die Hauptursache für Unsicherheit in der Region und im Irak ist die illegitime Präsenz der USA

Während dieses Treffens verwies Shamkhani auf die böswilligen, terroristischen und unsicheren Maßnahmen der Vereinigten Staaten und forderte die Länder der Region auf, zusammenzuarbeiten, um die bösen Vereinigten Staaten so schnell wie möglich zu vertreiben, was eine unvermeidliche Notwendigkeit für die Stärkung von Frieden und Stabilität in der Region darstellt.

In Bezug auf die strategische Politik der Islamischen Republik Iran bei der Verteidigung der Souveränität und Souveränität der irakischen Regierung betonte er die Entschlossenheit unseres Landes, die Beziehungen zur Regierung Iraks vollständig auszubauen.

In Bezug auf die Maßnahmen der irakischen Regierung zur Stärkung der Grenzsicherheit sagte Shamkhani, dass die Beschleunigung der Umsetzung der Abkommen zwischen den beiden Ländern, insbesondere im wirtschaftlichen Bereich, wichtig und im Interesse beider Länder sei.

Er begrüßte auch die diplomatischen Bemühungen des Irak, regionale Sicherheit zu schaffen und Spannungen und Differenzen zwischen Nachbarn zu lösen, und stellte fest, dass die endgültige Lösung für den Austritt der Region aus der Krise der Unsicherheit und des Terrorismus die Zusammenarbeit und Einheit aller Länder in der Region ohne die Einmischung ausländischer Kräfte sei.

Shamkhani verurteilte nachdrücklich die bewaffneten und terroristischen Handlungen der angeschlossenen konterrevolutionären Elemente in der Region Kurdistan. „Wir erwarten, dass die irakische Regierung die Fortsetzung solcher Sicherheitsmaßnahmen, die auf die Interessen beider Länder abzielen, entschlossen verhindert“, betonte er.

Er bezeichnete die Untersuchung zur Ermordung von Soleimani und al-Muhandis als die gemeinsamene Forderung beider Länder Irak und Iran.^

„Die gemeinsamen Maßnahmen der beiden Länder in dieser Hinsicht können den Prozess der Verfolgung des Falls beschleunigen und abschreckend wirken, um das Wiederauftreten solcher bösen Handlungen zu verhindern“ fügte er hinzu.

Während des Treffens betonte der irakische Premierminister, wie wichtig es sei, die Beziehungen zwischen dem Iran und dem Irak zu stärken und auszubauen, insbesondere in den Bereichen Wirtschaft und Sicherheit.

Mostafa Al-Kazemi lobte die uneingeschränkte Unterstützung der iranischen Regierung und der iranischen Bevölkerung bei der Verteidigung der nationalen Souveränität und der irakischen Bevölkerung, insbesondere in der schwierigen Zeit des Kampfes gegen ISIS.

Der irakische Premierminister stellte fest: „Wir stehen der Regierung des Iran zur Seite, zusammen mit einer umfassenden Sicherheits- und militärischen Zusammenarbeit, um dem Iran bei der Bewältigung seiner wirtschaftlichen Herausforderungen zu helfen.“

