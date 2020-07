Ausländische Streitkräfte sind nicht in der Lage, brüderliche Beziehungen zwischen Iran und Irak zu stören

Bei einem Treffen mit dem irakischen Premierminister am Dienstag in Teheran nannte Hassan Rohani das arabische Land bedeutenden und strategischen Nachbarn für Iran. Er betonte den Ausbau der Beziehungen und Zusammenarbeiten zwischen den beiden Ländern in allen Bereichen und schnelle Umsetzung der getroffenen Vereinbarungen.

Er unterstrich, dass die Islamische Republik Iran die entscheidende Rolle des Irak als mächtiges muslimisches und arabisches Land in der Region, Frieden und Stabilität zu gewährleisten, nachdrücklich unterstützt.

Der irakische Premierminister Mustafa al-Kadhimi sagte bei diesem Treffen, dass Teheran und Bagdad strategische Beziehungen genießen, und das tiefe Interesse der Menschen beider Länder aneinander eine starke Unterstützung für solche Beziehungen sei.

