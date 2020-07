Iran und Irak sprechen von einem möglichen Handelsaustausch in Höhe von 20 Milliarden Dollar

Yahya Al-e Es'hagh sprach am Dienstag mit IRNA über den heutigen Besuch des irakischen Premierministers Mustafa al-Kadhimi im Iran und sagte: „Der Besuch des irakischen Premierministers im Iran wird eine sehr konstruktive und wichtige Rolle bei der Entwicklung und Stärkung der Handelsbeziehungen zwischen den beiden Nachbarländern spielen“.



Während des Besuchs des irakischen Premierministers im Iran werde auch die Planung erörtert, den Horizont des bilateralen Handels zwischen dem Iran und dem Irak in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar zu erreichen.



Die Schulden des Irak gegenüber dem Iran beim Import von Strom und Energie werden die anderen wichtigen Themen sein, die zwischen iranischen und irakischen Beamten erörtert werden, sagte er.



An anderer Stelle in seinen Ausführungen wies Al-e Es'hagh auf die Verbreitung von COVID-19 hin und fügte hinzu: „Angesichts des Ausbruchs von COVID-19 und der Schaffung von Beschränkungen für die Einhaltung von Gesundheitsproblemen an den südiranischen Grenzen kann dieser Besuch direkte Auswirkungen auf die Beschleunigung der Wiedereröffnung der Grenzen sowie auf die Verbesserung des bilateralen Handels haben“.

