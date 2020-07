Der irakische Premierminister wird morgen in Teheran eintreffen

Teheran (IRNA) - Der Stellvertretender des Amtes für Kommunikation und Information des Präsidenten Irans sagte, der irakische Premierminister Mustafa al-Kazemi wird am Dienstag an der Spitze einer hochrangigen politischen und wirtschaftlichen Delegation in Teheran eintreffen, um sich mit iranischen Beamten zu treffen.

Alireza Moezi erklärte weiter, nach der offiziellen Begrüßungszeremonie des irakischen Präsidenten werden die offiziellen Delegationen der beiden Länder bilaterale Gespräche aufnehmen. Der irakische Premierminister werde auch ein privates Treffen mit Irans Präsidenten haben. Er betonte auch, während seines zweitägigen Besuchs im Iran werde der irakische Premierminister auch mit dem Obersten Führer der Islamischen Revolution zusammentreffen und Gespräche mit dem Sprecher der Islamischen Beratenden Versammlung führen.