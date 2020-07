Historische Relikte des Salzbergwerks Chehrabad werden in Deutschland zur schau gestellt

Teheran (IRNA) - Der Chef Organisation für Tourismus in der Provinz Zanjan, Amir Arjmand, sagte am Montag, dass 200 Relikte, die im Salzbergwerk Chehrabad entdeckt wurden, in einer Ausstellung in Deutschland zur Schau gestellt werden sollen.

Wie er mitteilte, arbeiten iranischen Experten und Experten für Archäologie, Umweltstudien, Geomorphologie, Botanik und Zoologie der Universität Bochum an dem Projekt zusammen.



Die Ausstellung zeigt die Relikte und versucht, Ausländern alte iranische Objekte vorzustellen, um Touristen zu gewinnen, sagte Arjmandi.



Ende Mai startete ein Expertenteam aus dem Iran und Deutschland ein Projekt zur Reinigung und Restaurierung von Kleidungsstücken und persönlichen Gegenständen alter Salzmumien, die 1993 erstmals im iranischen Salzbergwerk Chehrabad gefunden wurden. 9407 Folgen Sie uns auf Twitter: @irna_German