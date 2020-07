Bagdad (IRNA) - Der irakische Oberste Justizrat gab heute, am Montag, bekannt, dass er in Koordination mit der iranischen Justiz eine Beschwerde gegen die Vereinigten Staaten wegen der Ermordung der beiden Märtyrer, des stellvertretende Leiter der irakischen Volksmobilisierungskräfte, Abu Mahdi al-Muhandis, und des Kommandanten der Quds Force, Qassem Soleimani, einreichen will.

In einer Erklärung, die einen Tag nach dem Besuch des Außenministers der Islamischen Republik Iran, Mohammad Javad Zarif, veröffentlicht wurde, heißt es, dass die Untersuchung zur Ermordung von Soleimani und al-Muhandis ab dem ersten Tag nach dem Terrorangriff begonnen habe.



Am Sonntag machte Zarif einen Besuch im Irak, bei dem er sich mit hochrangigen Politikern n diesem Land traf und mit ihnen Fragen von gemeinsamem Interesse besprach. 9407 Folgen Sie uns auf Twitter: @irna_German