Iran präsentiert neues lasergesteuertes Raketensystem

Generalmajor Salami sagte in dieser Zeremonie, dass Army Aviation in vielen Bereichen Autarkie erreicht habe, und hob hervor, dass IRGC die Bedürfnisse in den Kraftwerken und ihren Reparaturzentren, insbesondere bei der Herstellung von Ersatzteilen bedeckt haben.



„Diese Bemühungen werden fortgesetzt, und die Untersuchungen werden Jahr für Jahr fortgesetzt. Zusammen mit dem Wachstum in anderen Bereichen wird auch Army Aviation erhebliche Fortschritte erzielen“, sagte er.



General Salami besuchte auch die Achievement Exhibition der Army Aviation und machte sich mit dem Wiederaufbauprozess iranischer Spezialisten vertraut.

9407

