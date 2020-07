Die syrischen Parlamentswahlen sind ein positiver Schritt in Richtung Frieden und Stabilität

Seyyed Abbas Mousavi drückte die Zufriedenheit der Islamischen Republik Iran mit der erfolgreichen Durchführung der syrischen Parlamentswahlen aus und erklärte, diese Wahlen finden zu einer Zeit statt, in der das syrische Volk unter dem Konflikt und der Zerstörung durch die Aktionen terroristischer Gruppen, der Anwesenheit ausländischer Besatzungstruppen und den grausamen einseitigen Sanktionen sehr gelitten habe.

Die dritte Runde der Parlamentswahlen in Syrien nach der Änderung der Verfassung des Landes fand am Sonntagmorgen in 14 Provinzen und in 7.400 Wahllokalen statt, um 250 Abgeordnete des syrischen Parlaments zu wählen.

