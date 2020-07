Entschlüsselung der Daten des Flugschreibers ukrainisches Flugzeuges beginnt in Frankreich

Die Blackbox des im Januar abgestürzten ukrainischen Flugzeugs wurde am Freitag zur Auswertung nach Frankreich geschickt.



Gholam Abbas Torki stellte fest, dass gemäß den Regeln der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) Vertreter aus der Ukraine (dem Land, dem das Flugzeug gehört), den USA (dem Herstellungsland), Kanada, Schweden und Afghanistan in Frankreich anwesend sind. Ihm zufolge sind auch Vertreter der iranischen Luftfahrtorganisation und der ICAO auch vertreten.



„Französische Labors verfügen über die technischen Mittel, um Blackboxes zu entschlüsseln“, fügte er hinzu.



Bei dem Abschuss von Boeing 737-800 am 8. Januar waren alle 176 Insassen getötet worden. Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) übernahmen die Verantwortung und gaben an, die Passagiermaschine versehentlich abgeschossen zu haben.

