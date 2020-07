Teheran zu Verhandlung mit Ländern in der Region bereit

Seyyed Abbas Mousavi, die den Außenminister auf einer Reise in den Irak begleitet hatte, hat am Sonntag in Bagdad in einem Gespräch mit IRNA gesagt, dass die Reaktion der Regierungen in der Region auf Teheran Vorschlag über Zusammenarbeiten und Gespräche auf regionaler Ebene von Bedeutung sei.



Auf die Frage über Irans Bereitschaft, mit Saudi-Arabien zu verhandeln, antwortete er: „Wir haben unsere prinzipielle Politik wiederholt zum Ausdruck gebracht, und es kommt auf die Regierung und Politiker in diesem Land an, wie sie auf unseren Vorschlag reagieren“.



„Iran strebt immer nach Stabilität, Sicherheit und Frieden in der Region“, fügte er hinzu.



Für Iran, sagte der Diplomat, ist die Verhandlung zwischen den Ländern in der Region ohne Einmischung der Ausländer von großer Bedeutung. „Der einzige Weg, Stabilität und Sicherheit in die Region zurückzukehren und die Wirtschaft zu beleben, ist nach unserer Meinung die verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Ländern in der Region.“



„Wenn wir eine starke Region haben, dann haben wir auch starke Länder“, sagte er abschließend.



Während seines Besuchs am Sonntag in Bagdad führte der iranische Außenminister Gespräche mit seinem irakischen Amtskollegen Fuad Hussein, Premierminister Mustafa Al-Kadhimi, Chef der Fatah-Allianz Hadi Al-Amiri, Präsident Barham Salih, Vorsitzender der Nationalen Weisheitsbewegung des Irak Seyyed Ammar al-Hakim und Leiter des irakischen Justizrates Fayek Zidane über die neuesten regionalen und internationalen Fragen.

