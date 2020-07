Zarif trifft sich mit Staatsoberhaupt der Region Kurdistan in Erbil

Sie führten zwei Gesprächsrunden, eine in Begleitung ihrer Delegationen und eine unter vier Augen.



Die Treffen fanden bei Zarifs Ankunft in Erbil nach seinem heutigen Besuch in Bagdad statt.



Während seines Besuchs in Bagdad führte iranischer Außenminister Gespräche mit seinem irakischen Amtskollegen Fuad Hussein, Premierminister Mustafa Al-Kadhimi, Chef der Fatah-Allianz Hadi Al-Amiri, Präsident Barham Salih, Vorsitzender der Nationalen Weisheitsbewegung des Irak Seyyed Ammar al-Hakim und Leiter des irakischen Justizrates Fayek Zidane über die neuesten regionalen und internationalen Fragen.

