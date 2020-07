Iranischer Tee wird in 12 Länder der Welt exportiert

Teheran (IRNA) – Der Sprecher des iranischen Zolls erklärte, in den esten drei Monaten des laufenden persischen Jahres wurde mehr als 575 Tonnen iranischer Tee in einem Wert von 493.785 Dollar in 12 Länder der Welt exportiert.

Seyyed Rohollah Latifi sagte am Sonntag, die Länder Irak mit dem Import von 183 Tonnen iranisches Tees und Kasachstan mit dem Import von 112 Tonnen des Tees aus dem Iran seien die erste und zweite Exportzielländer für iranischen Tee. Er fügte hinzu, China, Sri Lanka, Kenia und Indien seien die größten Exporteure dieses Produkts und Russland, die USA, Großbritannien, Ägypten, Pakistan und der Iran seien die größten Importeure von Tee in der Welt. Ihm zufolge sind China, Indien, Kenia und Sri Lanka die weltweit führenden Teeproduzenten und –exporteure.