Die Konsultationen des iranischen Außenministers in Bagdad

Mohammad Javad Zarif sagte gegenüber Reportern am internationalen Flughafen von Bagdad, dass er mit den irakischen Brüdern über diese Kriminelle Handlung der Vereinigten Staaten diskutiere.

Zarig zeigte sich erfreut über seine erste Reise nach Bagdad nach der Bildung der neuen Regierung.

Er bemerkte, dass seine derzeitige Reise nach Bagdad bereits koordiniert worden war und nichts mit dem Besuch von Mostafa al-Kazemi in Saudi-Arabien und dann in der Islamischen Republik Iran zu tun hatte.

Ihm zufolge wird der irakische Premierminister am Dienstag auf offizielle Einladung des iranischen Präsidenten nach Teheran reisen.

Zarif erklärte, dass der Zweck seines Besuchs in Bagdad darin bestehe, den früheren Vereinbarungen von Rouhanis Besuch in Bagdad im Jahr 2019 zu folgen.

Irans Außenminister betonte, die Untersuchung der regionalen Entwicklungen und Fragen, der Fall des des Martyriums vom Generalmajor Ghasem Soleimani und sein Begleiter Abu Mahdi al-Muhandis und die regionalen Zusammenarbeiten gehören zu den Themen, die während dieser Reise untersuchen werden.

Zarif fügte hinzu, dass er auf offizielle Einladung von Nechirvan Barzani, dem Leiter der irakischen Region Kurdistan, nach Erbil reisen werde, um über die Beziehungen zwischen der Region und der Islamischen Republik Iran mit den Beamten zu diskutieren.

Der iranische Topdiplomat wird morgen (am Sonntag) an der Spitze einer hochrangigen politischen Delegation in Bagdad eintreffen.



Zarif wird mit dem Staatspräsidenten, dem Premierminister, Parlamentspräsidenten, dem Leiter des Hohen Justizrates in Bagdad treffen.