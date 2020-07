Iranische Forscher entdecken eine neue Pflanzenart

Die Artenvielfalt des Iran ist weltweit einzigartig, sodass bisher fast achttausend Pflanzenarten und Unterarten im Land gemeldet wurden.



Dr. Alireza Dolatyari, Botaniker am Nationalen Zentrum für genetische und biologische Ressourcen des Iran, stellte fest, dass die Forscher des Zentrums nach umfangreichen Forschungen „Allium“ entdeckt haben, obwohl es sehr schwierig sei, eine neue Pflanzenart auf der Welt zu finden.



„Die molekularen und phylogenetischen Studien dieser Arbeiten wurden in Zusammenarbeit mit Forschern der Ferdowsi-Universität in Mashhad und des IPK in Deutschland durchgeführt. Nachdem die morphologischen, zytologischen, molekularen und genealogischen Beweise vorgelegt worden waren, wurde schließlich die neue Zwiebelpflanzenart „Allium schisticola“ registriert und der Artikel in der internationalen Zeitschrift Phytotaxa veröffentlicht“, sagte er abschließend.

9407