Iraj Masjedi twitterte am Samstagabend, dass Mohammad Javad Zarifs Reise darauf abzielt, die strategischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern in allen Bereichen zu stärken.



Der iranische Topdiplomat wird morgen (am Sonntag) an der Spitze einer hochrangigen politischen Delegation in Bagdad eintreffen.



Zarif wird mit dem Staatspräsidenten, dem Premierminister, Parlamentspräsidenten, dem Leiter des Hohen Justizrates in Bagdad treffen.

9407

