Wie berichtet, wurden die MKO-Terroristen, die in die Provinz Fars infiltriert waren, festgenommen, bevor sie terroristische Handlungen oder Operationen durchführen konnten.



IRGC gab am Donnerstag bekannt, dass die rechtzeitigen Maßnahmen ihrer Streitkräfte die MKO-Terroristen daran hinderten, Sabotageaktivitäten in der Stadt Shiraz durchzuführen.

9407

Folgen Sie uns auf Twitter: @irna_German