Einlagerung von Nabelschnurblutstammzellen im Iran

„Die Einlagerung der Nabelschnurblut-Stammzellen im Iran begann 2005, und derzeit werden 128.000 neugeborene Nabelschnurblut-Stammzellenproben in Privatbanken und etwa 5.000 Proben in staatlichen Banken in verschiedenen Provinzen des Landes gelagert“, fügte er hinzu.



Ihm zufolge „werden zusätzlich zu diesen privaten und öffentlichen Zentren etwa 3.000 Proben von Nabelschnurblut-Stammzellen im Shariati-Krankenhaus in Teheran und weitere 4.000 Proben in der Organisation für Bluttransfusion aufbewahrt“.