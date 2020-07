In diesem persischen Jahr werden 12 Kläranlagen in Betrieb genommen

Hassan Rohani betonte, dass die Einweihung dieser wichtigen Projekte im ganzen Land und vor allem ihre Planung und Umsetzung durch iranische Wissenschaftler und Experten eine große Ehre für alle Iraner sei.

Er erklärte am Donnerstag während einer Zeremonie zur Eröffnung von 18 nationalen Projekten in der Provinz Hormozgan auf dem Gebiet der Wasser- und Elektrizitätsversorgung, trotz aller Sanktionen und des Drucks der Feinde werden derzeit etwa 90% der Planung und Durchführung wichtiger Projekte in der komplexen Elektrizitätsindustrie von fähigen iranischen Experten durchgeführt.

In Bezug auf die wichtige und strategische Rolle der Provinz Hormozgan im Land sagte Rohani, dass der Jask-Hafen bald ein sehr wichtiger Hafen für den Export des Öls und daher die Position dieser Provinz von Tag zu Tag höher und wichtiger werde.

Ihm zufolge gab es zu Beginn der Islamischen Revolution im Land nur 4 Kläranlagen, die mit einer 63-fachen Zunahme bis Ende dieses Jahres 255 Kläranlagen erreichen werden.

Die Umsetzung dieser Projekte erfolgte mit einer Investition von 2.667 Milliarden Tomans und hat 5.000 Menschen beschäftigt.

