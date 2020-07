Iran und Afghanistan stärken die gegenseitigen Beziehungen weiter

Araghchi machte die Bemerkungen während eines Treffens mit Mohammad Haneef Atmar, dem amtierenden Außenminister in Afghanistan, am Mittwochabend. An der Spitze einer politischen und wirtschaftlichen Delegation traf der iranische Diplomat am Mittwoch in Kabul ein, um hochrangige Beamte aus dem Nachbarland zu treffen.

Während des Treffens am Mittwoch diskutierten beide Seiten die bilateralen Beziehungen, den Friedensprozess in Afghanistan, regionale und internationale Probleme, Probleme aufgrund des COVID-19-Ausbruchs sowie die bilaterale und multilaterale wirtschaftliche Zusammenarbeit, einschließlich Fragen im Zusammenhang mit dem Hafen von Chabahar.

Sie einigten sich auch auf einen Fahrplan und einen Zeitplan für die Fertigstellung eines umfassenden Kooperationsdokuments.

Araghchi bekräftigte die Unterstützung des Iran für den von der afghanischen Regierung geführten Friedensprozess in Afghanistan in der Hoffnung, dass die innerafghanischen Gespräche bald unter Beteiligung aller politischen Gruppen beginnen würden.

Er wies darauf hin, dass die Erhaltung der Errungenschaften des afghanischen Volkes, insbesondere der Verfassung und der demokratischen Strukturen, nach vier Jahrzehnten Krieg von großer Bedeutung sei.

Araqchi betonte auch die Notwendigkeit, die beiderseitigen Beziehungen auszubauen und die Wege zur Umsetzung von Abkommen zwischen den beiden Ländern zu finden.

Der amtierende Außenminister der Islamischen Republik Afghanistan traf zuvor an der Spitze einer hochrangigen Delegation, bestehend aus 45 hochrangigen Beamten der afghanischen Regierung, zu einem offiziellen zweitägigen Besuch in Teheran ein.