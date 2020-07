Der Iran ist entschlossen, sich entschieden gegen verantwortungsloses Verhalten zu stellen

Der Iran fordert die drei europäischen Länder nachdrücklich auf, ihren Verpflichtungen nachzukommen, anstatt eine Politik des maximalen Drucks der USA zu verfolgen.

„Bisher hat der Iran aktiv und konstruktiv mit der Internationalen Atomenergiebehörde zusammengearbeitet, wie Statistiken über Anzahl und Umfang der in der Islamischen Republik Iran durchgeführten Inspektionen und die Überprüfung der Atomaktivitäten Irans belegen“, hieß es in dieser Erklärung, die am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Jeder Versuch, die IAEO missbräuchlich zu nutzen, um Druck auf die Islamische Republik Iran auszuüben, verstößt gegen die Bestimmungen des Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplans (JCPOA). Dies kann nicht nur die Glaubwürdigkeit der Internationalen Atomenergiebehörde als einzige glaubwürdige internationale technische Einrichtung beeinträchtigen, die die nuklearen Aktivitäten der Länder überwacht, sondern sich auch negativ auf die Grundlagen der bestehenden Schutzmaßnahmen auswirken.

Jede Beteiligung einiger verbleibender Mitglieder der JCPOA an US-Verschwörungen gegen dieses Abkommen ist besorgniserregend, und wurde wiederholt betont, dass die Neuverhandlung über JCPOA und die Reform des Systems der Aufhebung von Sanktionen unter keinen Umständen inakzeptabel sind und die Reaktion der Islamischen Republik Iran entscheidend ist.

Die Islamische Republik Iran dankt den Regierungen der Volksrepublik China und der Russischen Föderation für ihre konstruktiven und gut gemeinten Maßnahmen und Positionen auf der Ebene des Sicherheitsrates, des Gouverneurrates und der Gemeinsamen IAEO-Kommission zur Unterstützung und Umsetzung des Atomabkommens. Das Land hofft, dass mit der Fortsetzung dieser Bemühungen die notwendigen Voraussetzungen für die vollständige Umsetzung des JCPOA geschaffen werden.