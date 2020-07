Der Iran ist der 46. größte Goldproduzent der Welt

Mohammad Bagher Dari sagte am Dienstag in einem Gespräch mit IRNA, heute befinde sich die größte Goldmine des Landes, Zarshuran, in der Region Takab in der Provinz West-Aserbaidschan.

Die USA, Frankreich, Deutschland, Italien und Russland verfügen über die größten Goldreserven der Welt. In diesem Bereich belegte der Iran den 12. Platz in Asien.

Die Islamische Republik Iran hat aufgrund ihrer Lage am Goldmineralisierungsgürtel ein hohes Potenzial, die Produktionskapazität dieses Minerals zu erhöhen. Derzeit sind im Iran 74 Goldvorkommen bekannt.