China legt Wert auf die Entwicklung der Zusammenarbeiten mit Iran

Hua Chunying sagte am Montag auf einer Pressekonferenz: „Der Iran ist eine freundliche Nation, die einen normalen Austausch und eine normale Zusammenarbeit mit China genießt“.



Auf die Frage über einen Vertragsentwurf zwischen China und Iran zur Schaffung einer umfassenden Wirtschafts- und Sicherheitspartnerschaft, die laut New York Times den Einfluss Chinas in relevanten Sektoren im Iran ausweiten wird, antwortet sie: „Ich habe keine Informationen zu Ihrer speziellen Frage“.

9407

Folgen Sie uns auf Twitter: @irna_German