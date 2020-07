Angriffe auf 25 Jahre alte Kooperationsdokument zwischen Iran und China haben ausländische Wurzeln

Er drückte auch Teherans Bereitschaft aus, ein solches Dokument mit befreundeten Ländern zu unterzeichnen, da das Land versucht, seine langfristigen Beziehungen zu definieren.



Iranisch-syrische Militärkooperation bis zur Vernichtung des Terrorismus

Abbas Mousavi verwies auf die Reise des Stabschefs der Streitkräfte, Generalmajor Mohammad Baqeri, nach Syrien und sagte: „Die militärischen Beziehungen und Zusammenarbeiten zwischen Iran und Syrien sind kein neues Thema. Der Iran ist auf Einladung der syrischen Regierung in diesem Land präsent, und diese Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern fortgesetzt wird, bis die Terrorgruppen vollständig vernichtet werden“.

Wer der Präsident in USA ist, spielt für Iran keine Rolle

Der iranische Diplomat sagte unter Hinweis auf die Präsidentschaftswahlen in USA und sagte: „Wer in USA die Macht übernimmt, spielt für uns keine Rolle. Das Verhalten gegenüber dem iranischen Volk ist von großer Bedeutung“.



Iran fordert Aserbaidschan und Armenien nachdrücklich auf, ihre Probleme mit politischen Mitteln zu lösen

Der Sprecher lädt die beiden Länder (Aserbaidschan und Armenien) zur Zurückhaltung und Lösung der Probleme durch politische Mittel ein.

Vorfall in Natanz hat keine Auswirkung auf Irans Atomprogramm

Mousavi erklärte, dass Natanz-Anlage bald aufgebaut werde, und der Vorfall keine Auswirkung auf Irans Atomprogramm habe.



Iran wird seine Zusammenarbeit mit der IAEA weiterhin fortsetzen

In Bezug auf die Zusammenarbeit des Iran mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) seit dem Abschluss des JCPOA fügte er hinzu: „Der Iran wird seine Zusammenarbeit mit der IAEA weiterhin fortsetzen“.



„Aufgrund der Präsidentschaftswahlen in den USA betrachtet die Trump-Regierung die Zerstörung von JCPOA immer mehr zu ihren Gunsten“, sagte Mousavi und fügte hinzu: „Die Trump-Administration beabsichtigt, die Resolution 2231 des UN-Sicherheitsrates zu stören“.

