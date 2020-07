Iran ist neues Exportland für medizinische Ausrüstungen

Dr. Namaki machte diese Bemerkungen während der Eröffnungszeremonie der 21. Konferenz für medizinische Ausbildung, die am späten Samstag per Videokonferenz stattfand.



Er lobte auch die Bemühungen aller medizinischen Mitarbeiter im Kampf gegen das Coronavirus und hob hervor: „Gott sei Dank und den Bemühungen von Fachärzten ist es uns gelungen, Covid-19 in weniger als zwei Monaten zu kontrollieren. Damit sind wir vielen anderen Industrieländern der Welt voraus“.

