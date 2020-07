Stahlindustrie: Iran steht im Nahen Osten an erster Stelle und weltweit an zehnter Stelle

Die letzte und jüngste Phase in der Entwicklung der iranischen Stahlindustrie war die Eröffnung von Entwicklungsplänen für die Produktionseinheit für Eisenschwamm und die Produktionseinheit für Pellet (Eisenerz) im Pasargad-Komplex in der Stadt Kovar in der südlichen Provinz Fars, die am Donnerstag, 9. Juli, per Videokonferenz eingeweiht wurde.



Von den vier Einheiten des Stahl- und Eisenkomplexes Pasargad Kovar wurden drei in Betrieb genommen, und eine weitere wird voraussichtlich Ende dieses Jahres in Betrieb sein.

