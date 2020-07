Irans Army Aviation wird bald Langstreckenraketen erhalten

Auf einer Militärkonferenz am Sonntag sagte General Yousef Ghorbani, die Army Aviation habe große Erfolge in der Verteidigungsindustrie erzielt und Fire-and-Forget-Raketen, Raketen mit präziser Genauigkeit und Raketen mit einer Reichweite von 8,5 km erworben.



„Wir werden bald 20 km- und 100 km-Raketen auch erhalten“, fügte der Kommandant hinzu.



An anderer Stelle in seinen Äußerungen bezifferte Brigadegeneral Ghorbani die Anzahl der bei Army Aviation hergestellten Teile und Ausrüstungen auf 435, was die hohe Leistungsfähigkeit und das Potenzial der iranischen Streitkräfte in dieser Hinsicht zeigt.



Anschließend wies er darauf hin, dass die Army Aviation des Landes 18 Provinzen des Landes hochwertige Flugnotdienste anbietet.



Es ist bemerkenswert, dass neben ihrer primären militärischen Rolle als Luftfahrtunterstützung für die Bodentruppen die Army Aviation auch an Notfallmanagementmissionen wie Suche und Rettung, medizinische Evakuierung und Waldbrandbekämpfung beteiligt ist.

