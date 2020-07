Die nächste Reise des serbischen Präsidenten in Iran verspricht ein neues Kapitel in Zusammenarbeiten zwischen den beiden Ländern

Rashid Hassanpour sagte am Montag in einem Gespräch mit IRNA, das diese Reise nach der Überwindung des Coronavirus stattfinden wird.



Er teilte mit, dass während dieser Reise zehn Zusammenarbeitsdokumente unterzeichnet werden.



Ihm zufolge verfügen die beiden Länder über angemessene Kapazität, ihre Beziehungen in verschiedenen Bereichen, darunter Landwirtschaft, Industrie, Bergbau, Bau, Energie, Petrochemie und Tourismus auszubauen.



Hassapour fügte hinzu, dass in den letzten Jahren das Handelsvolumen zwischen Teheran und Belgrad erhöht worden ist. „Im Jahr 2017 betrug das Handelsvolumen 52.300 Millionen Dollar, davon entfallen 42.400 Dollar auf Irans Exporte und der Rest (9.800 Millionen Dollar) auf iranische Importe.“