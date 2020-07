Hormozgan produziert über die Hälfte der iranischen Erdölprodukte

Fereydoun Hemmati nannte Hormozgan eine dynamische Provinz im ganzen Land, die eine besondere Rolle bei der „Raffination“ und dem „Vertrieb von Erdölprodukten“ spielt.



Er fügte hinzu, dass der größte Teil des verbrauchten Benzins des Landes in „Persian Gulf Star“ und durch die Bemühungen iranischer Ingenieure und Experte produziert wird. „Persian Gulf Star ist ein hervorragendes Beispiel für Widerstandswirtschaft.“



Mit einer Fläche von 700 Hektar ist „Persian Gulf Star Refinery“ die Hauptraffinerie des Landes, die zur Gewinnung von Gaskondensaten bestimmt ist. In drei Produktionsphasen (jeweils 120.000 Barrel) können 360.000 Barrel pro Tag raffiniert werden.



Die modernste Raffinerie im Iran und im Nahen Osten Ölraffinerie, Bandar Abbas, die schweres Rohöl raffiniert, befindet sich in der Nähe der gleichnamigen Stadt.

