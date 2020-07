Iranischer Film beim Sofia International Film Festival ausgezeichnet

Der Film erzählt die Geschichte einer 26-jährigen Frau, die wegen Mordes an ihrem wohlhabenden 65-jährigen Ehemann zum Tode verurteilt wurde.



Zuvor hatte der Film bereits beim Sundance Film Festival in den USA den ersten Preis gewonnen, und die dramatische Sektion des World Film Festival verlieh ihm den Preis der Jury.



Das 24. Sofia International Film Festival, das online stattfindet, wurde am 25. Juni eröffnet und endet am 19. Juli in Bulgarien.