Iran soll Luftwaffenjäger entsprechend künftigen Bedrohungen ausrüsten

Während der Einweihungsfeier des Ilyushin-Flugzeug-Simulators an diesem Montag beschrieb Brigadegeneral Dadras das Engagement und die Erfahrung als die beiden Flügel der Armee der Islamischen Republik, und betonte, dass der Bau des Ilyushin sehr wichtig war.



Der stellvertretende Oberbefehlshaber der Armee der Islamischen Republik betonte, dass das iranische Flugzeug und Triebwerk vollständig von Experten des Landes gebaut worden seien, und fügte hinzu, dass diese Fortschritte den Druck der Sanktionen verringern werden.



Darüber hinaus kündigte er an, dass in den kommenden Tagen neue Drohnen präsentiert werden, was die Verteidigungsfähigkeiten des Landes verbessern wird.

