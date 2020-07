Ayatollah Khamenei versichert volle Unterstützung Palästinas

Teheran (IRNA) - In einem Brief an den Chef der palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas, Ismail Haniyeh, kündigte Ayatollah Khamenei an, dass der Iran die unterdrückten Palästinenser vor dem zionistischen Regime schützen werde.

Der Oberste Führer des Iran betonte, dass die Islamische Republik ihr Bestes tun wird, um die Rechte der Palästinenser gegen die Besatzungszionisten zu verteidigen.



„Ich habe Ihre Botschaft über die jüngsten Entwicklungen im Palästina sorgfältig studiert. Ich schätze alle Dschihadisten für die Widerstandsbewegung, die durch ihre Bemühungen den Grundstein für die Schwächung des US-amerikanischen und zionistischen Regimes gelegt hat“, heißt es in dem Schreiben.



„Der zionistische Feind verletzt die gesetzlichen Rechte der Palästinenser durch die Ausweitung seines besetzten Landes und die Ausübung wirtschaftlichen Drucks auf die belagerten Gebiete“, fügte er hinzu.



„Mithilfe der Logik, Erfahrung und des Verstands hat die tapfere palästinensische Nation die Bedrohungen der Zionisten überwunden“, stellte Ayatollah Khamenei fest.



Er betonte abschließend, dass der Schutz des Bewusstseins, der Einheit und der Solidarität zwischen dem palästinensischen Volk und den palästinensischen Gruppen eine wirksame Rolle bei der Verhinderung der Pläne des zionistischen Feindes spielt. 9407