Iran besitzt 10% des kulturellen und künstlerischen Erbes der Welt

Während der Postrepräsentationszeremonie, in der ein gemeinsames Konzert von Iran und Österreich angekündigt wurde, bestand Hosseini darauf, dass das persische Land seine schönen kulturellen und künstlerischen Vermögenswerte mit dem Rest der Welt teilen und bekannt machen sollte.



„Das Musikprogramm des Iran und Österreichs ist eine Basis für weitere langfristige Zusammenarbeiten zwischen zwei befreundeten Ländern, die auf andere kulturelle und künstlerische Bereiche ausgeweitet werden könnte“, fügte er hinzu.



Er brachte auch seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Zusammenarbeit mit dem Freundschaftsverband zwischen dem Iran und Österreich im kulturellen und künstlerischen Bereich verstärkt wird, und erinnerte an den jüngsten Besuch des Vize-Kulturministers des europäischen Landes in Teheran.



Am Sonntagnachmittag und in Anwesenheit des stellvertretenden Kulturministers wurde das Kulturzentrum von Niavaran virtuell besucht und das Plakat des Musikprogramms präsentiert, das der Iran und Österreich bald aufführen werden.